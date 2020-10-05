Son dakika haberleri: Faslı Bakan, Libyalı tarafların, üst düzey kurumlara ilişkin anlaşmaya varması konusunda umutlu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Faslı Bakan, Libyalı tarafların, üst düzey kurumlara ilişkin anlaşmaya varması konusunda umutlu

Son dakika haberi: Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'daki tüm üst düzey kurumlara ilişkin "yakın gelecekte" bir anlaşmanın imzalanacağı konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Son dakika haberleri: Faslı Bakan, Libyalı tarafların, üst düzey kurumlara ilişkin anlaşmaya varması konusunda umutlu, System.String[]

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'daki tüm üst düzey kurumlara ilişkin "yakın gelecekte" bir anlaşmanın imzalanacağı konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Burita, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetler arasında düzenlenen diyalog toplantısının ikinci turu kapsamında gerçekleştirilen bir oturumda söz aldı.

Faslı Bakan, diyalog taraflarının, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nda yer alan, kurumların birleşmesindeki temel konulardan biri olan 15'inci maddenin uygulanması hususundaki anlaşmada sona gelmek ve onaylamak üzere olduklarını kaydetti.

Diyaloğun "umut vadettiğine" dikkati çeken Burita, bunu korumak için bu diyaloğun pozitif dinamiğinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Burita, Libya Diyalog Toplantısı'nın başarısının, ülkelerin ve uluslararası kurumların desteği ve teşvikiyle elde edildiğini sözlerine ekledi.

"İlerlemeler kaydedildi, görüşmeler devam ediyor"

Libya Devlet Yüksek Konseyi heyet başkanı Fevzi el-Ukab da ülkedeki üst düzey otorite mevkilerinin seçilmesi kriterlerinde temel ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Ukab, bu kriterler konusunda fikir birliğine varılması için tartışmaların devam ettiğini ifade etti.

"Libya'da çatışmaları sonlandırmak için gerçek bir fırsat"

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams da Libyalıların önünde çatışmayı nihai şekilde sonlandırılmasına zemin hazırlayan gerçek bir fırsat olduğunu aktardı.

Diyaloğun, meşruiyetin yeniden tesisi ve tüm vatandaşları adına demokratik bir devletin inşası için Libya'nın maslahatını desteklediğine işaret eden Williams, Libyalılara, diyaloğu desteklemeleri ve yapıcı bir şekilde katılmaları çağrısında bulundu.

Williams, ülkedeki çatışmaların uzun süredir devam ettiği düşünüldüğünde bu krize çözüm bulmanın BM için bir öncelik olduğunu aktardı.

Dün, Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu sonrası düzenlenen basın açıklamasında TM heyeti üyesi İdris Umran, Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre Libya'daki üst düzey kurumlara atama kriterleri konusundaki görüşmelerin anlaşma ve uzlaşı atmosferinde geçtiğini aktarmıştı.

- Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı ancak toplantılar ekim ayına sarkmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

Halife Hafter, Tobruk, Libya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Faslı Bakan, Libyalı tarafların, üst düzey kurumlara ilişkin anlaşmaya varması konusunda umutlu - Son Dakika

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