Fas'taki muhalefet partisi: Tunus'ta Milletvekili Bahiri'nin ev hapsinde tutulması tehlikeli bir gelişme - Son Dakika

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Tunus'taki Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin ev hapsine alınmasını ülke için tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Partinin resmi internet sitesinde PDJ Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran'ın imzasıyla konuya dair açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Tunus'taki siyasi kriz ortamında yaşanan son gelişmelerin tehlikeli olduğu vurgulanarak, Bahiri ile dayanışma içinde olunacağı kaydedildi.

Bahiri'ye şifa dileklerinde bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PJD kardeş Tunus'un yaşadığı krizlerden çıkacağına yönelik umutlarını koruyor. Ülkede Bahiri ve bütün siyasi tutukluların serbest bırakılacağına, tüm taraflar arasında siyasi bir diyalog atmosferinin yeniden açılacağına ve Tunus halkının maslahatları doğrultusunda hizmet verileceğine inanıyoruz."

Ne olmuştu?

Tunus'taki Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Şerafeddin de Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi'nin "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsinde tutulduğunu bildirmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.