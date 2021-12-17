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Fas'taki muhalefet partisinden kamu kurumlarında Arapça kullanımının artırılması çağrısı - Son Dakika

Fas'taki muhalefet partisinden kamu kurumlarında Arapça kullanımının artırılması çağrısı

17.12.2021 23:04
Fas'taki muhalefet partisinden kamu kurumlarında Arapça kullanımının artırılması çağrısı

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), bakanlıkların internet sayfalarının ve kamu kurumlarında vatandaşlara verilen belgelerin Arapçalaştırılmasını talep etti.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), bakanlıkların internet sayfalarının ve kamu kurumlarında vatandaşlara verilen belgelerin Arapçalaştırılmasını talep etti.

Muhalefet partisi PJD, bugünkü Meclis oturumunda konuya dair öneride bulundu.

Parti, bakanlıklar ve kamu kurumlarında Arapça kullanımının artırılmasını isterken, medyada kullanılan Arapçanın iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

PJD grup açıklamasında, Arapçanın ülkenin çeşitli yaşam alanlarında ve kamu kurumlarında kullanımının azaldığına dikkat çekildi.

Parti açıklamasında konuyu görüşmek üzere, Meclis Eğitim, Kültür ve İletişim Komisyonunu, Fas Eğitim Bakanı Şekip Binmusa ve Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mehdi Binsaid'in de katılımıyla toplanmaya davet etti.

Fas'ta Ağustos 2019'da yürürlüğe giren yasayla beraber ülkede bazı bilimsel ve teknik derslerin Fransızca olarak öğretilmesi kararlaştırılmıştı. Yürürlüğe giren yasa, ülkedeki bazı siyasi parti ve dernekler tarafından eleştirilmişti.

Fas Anayasası'na göre ülkede Arapça ve Berberice resmi diller olarak kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 3190 sayılı kararına göre her yıl 18 Aralık, Dünya Arapça Günü olarak kutlanıyor.

Muhalefet, Arapça, Kamu, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'taki muhalefet partisinden kamu kurumlarında Arapça kullanımının artırılması çağrısı - Son Dakika


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