Son Dakika Haberleri: Fas'taki otobüs kazasında ölü sayısı 17ye yükseldi
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Fas'taki otobüs kazasında ölü sayısı 17ye yükseldi

1 saat önce

Fas'ın Errachidia kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Fas'taki otobüs kazasında ölü sayısı 17ye yükseldi, System.String[]

Fas'ın Errachidia kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Fas'ın Errachidia şehrinde 2 gün önce sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün teslim olduğu belirtildi. 30 kişinin kurtarıldığı kazada hala kayıpların olduğu belirtiliyor. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri bulabilmek için arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

(İHA)

Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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