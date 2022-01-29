Üye Girişi
Fas'taki PJD lideri Benkiran, Tevhid ve Islah'la yeniden ortaklığı neden istemiyor? - Son Dakika

Fas'taki PJD lideri Benkiran, Tevhid ve Islah'la yeniden ortaklığı neden istemiyor?

29.01.2022 12:03
Fas'taki PJD lideri Benkiran, Tevhid ve Islah'la yeniden ortaklığı neden istemiyor?

Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ile partinin sivil kanadı ve ülkenin en önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi arasındaki ilişkinin, halihazırda çok da iyi bir durumda olmadığı belirtiliyor.

Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ile partinin sivil kanadı ve ülkenin en önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi arasındaki ilişkinin, halihazırda çok da iyi bir durumda olmadığı belirtiliyor.

PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, partisinin son toplantısında, Tevhid ve Islah Hareketi ile ortaklığın yenilenmesini reddettiğini duyurdu. Benkiran, "Hareket ile herhangi bir ortaklığa gitmeyeceğiz. Kendilerine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Benkiran'ın bu sözleri, parti ile hareket arasındaki ilişkilerin seyrine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Hareket, 2021 seçimlerinde partiden desteğini çekti

PJD ile Tevhid ve Islah Hareketi arasında daha önce oldukça iyi olan ilişkiler, birbirlerine verdikleri destek, adeta ortak bir projeye yakın bir mesafede durdukları gerçeği, Fas siyasetini takip edenler tarafından bilinen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ancak bu iyi ilişkilerde son dönemde bazı çalkantılar yaşandı. PJD'ye 2011 ve 2016'daki seçimlerde destek veren Tevhid ve Islah, 2021 seçimlerinde bu desteğini çekti.

Benkiran'ın açıklamaları doğru anlaşılmadı

İslami hareketler konusunda araştırmaları bulunan siyasi analist Bilal et-Telidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Benkiran'ın açıklamalarının doğru anlaşılmadığını, Tevhid ve Islah Hareketi ile ortaklığın iptal edilmesini kastetmediğini söyledi.

Benkiran'ın, hareketin parti içindeki eğitici rolünü kastettiğini, genel olarak stratejik anlamdaki ortaklıktan bahsetmediğini ifade eden Telidi, "Parti ile hareket arasındaki ortaklık devam edecektir." dedi.

" İsrail'le normalleşme, eğitimde Fransızcanın kullanılması ve Hint kenevirinin yasallaşması" gibi nedenlerden kaynaklanan soğukluğun tekrar geri gelmeyeceğini kaydeden Telidi, Benkiran'ın da alındığı zaman bu kararları şiddetle ve güçlü bir şekilde eleştirdiğini, bu konularda Tevhid ve Islah ile aynı pozisyonda durduğunu dile getirdi.

Benkiran PJD'yi, Tevhid ve Islah'ın kontrolüne vermek istemiyor olabilir

Kadı Ayyad Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Abdurrahim Allam da Benkiran'ın bu açıklamaları yapmasının arkasında başka sebepler olabileceğini kaydetti.

"Benkiran partisini, hareketin kontrolü altına sokmak istememe gibi nedenlerle böyle bir açıklamada bulunmuş olabilir." diyen Allam, Tevhid ve Islah ile yapılan ortaklığın belli gündemler dayatabileceğine işaret etti.

Önceden hareket üyelerinin parti üyelerinin üçte ikisini oluşturduğunu belirten Allam, Benkiran'ın attığı bu adımla ayrıca, parti tabanını genişletmek için toplumun diğer kesimlerine açılma ve hareket mensuplarıyla sınırlı kalmama gibi isteklerinin de olabileceğini aktardı.

YORUMLAR
500

Adalet, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'taki PJD lideri Benkiran, Tevhid ve Islah'la yeniden ortaklığı neden istemiyor? - Son Dakika


Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı         
12:04
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: İncelenmeli, hukuki süreç başlayacak! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: İncelenmeli, hukuki süreç başlayacak!         
11:57
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45

Son Dakika Haberleri
12:04 Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı
11:58 İngiliz usulü kumalık! İki eşiyle aynı evde yaşıyor
11:56 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: İncelenmeli, hukuki süreç başlayacak!
11:53 Elektrik zammından sonra bakkal ve kasaplar dolaplarını çalıştırmıyor, terziler ütüsünü açmaya korkuyor!
11:48 Hadise ile eve girerken görüntülenen Mehmet Dinçerler'den sert tepki: Otoparkıma pusu kuruldu, bu basın özgürlüğü değil haneye tecavüz
11:32 Annesi kurt, babası kangal! Zincirlerinden kurtulup doğaya salındı, ilk işi karşısına çıkan yılanı parçalamak oldu
11:23 Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!
11:18 Son Dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlıları yakalandı! 11 kişi gözaltında
11:11 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı
10:57 Babasını satırla öldürmüştü! "Ölek, gidek, geri gelek" oyunu oyandık demişti! Cezaevinde öldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 12:12:20. #1.11#
SON DAKİKA: Fas'taki PJD lideri Benkiran, Tevhid ve Islah'la yeniden ortaklığı neden istemiyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement