Fas'taki PJD lideri Benkiran, Tevhid ve Islah'la yeniden ortaklığı neden istemiyor? - Son Dakika

Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ile partinin sivil kanadı ve ülkenin en önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi arasındaki ilişkinin, halihazırda çok da iyi bir durumda olmadığı belirtiliyor.

PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, partisinin son toplantısında, Tevhid ve Islah Hareketi ile ortaklığın yenilenmesini reddettiğini duyurdu. Benkiran, "Hareket ile herhangi bir ortaklığa gitmeyeceğiz. Kendilerine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Benkiran'ın bu sözleri, parti ile hareket arasındaki ilişkilerin seyrine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Hareket, 2021 seçimlerinde partiden desteğini çekti

PJD ile Tevhid ve Islah Hareketi arasında daha önce oldukça iyi olan ilişkiler, birbirlerine verdikleri destek, adeta ortak bir projeye yakın bir mesafede durdukları gerçeği, Fas siyasetini takip edenler tarafından bilinen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ancak bu iyi ilişkilerde son dönemde bazı çalkantılar yaşandı. PJD'ye 2011 ve 2016'daki seçimlerde destek veren Tevhid ve Islah, 2021 seçimlerinde bu desteğini çekti.

Benkiran'ın açıklamaları doğru anlaşılmadı

İslami hareketler konusunda araştırmaları bulunan siyasi analist Bilal et-Telidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Benkiran'ın açıklamalarının doğru anlaşılmadığını, Tevhid ve Islah Hareketi ile ortaklığın iptal edilmesini kastetmediğini söyledi.

Benkiran'ın, hareketin parti içindeki eğitici rolünü kastettiğini, genel olarak stratejik anlamdaki ortaklıktan bahsetmediğini ifade eden Telidi, "Parti ile hareket arasındaki ortaklık devam edecektir." dedi.

" İsrail'le normalleşme, eğitimde Fransızcanın kullanılması ve Hint kenevirinin yasallaşması" gibi nedenlerden kaynaklanan soğukluğun tekrar geri gelmeyeceğini kaydeden Telidi, Benkiran'ın da alındığı zaman bu kararları şiddetle ve güçlü bir şekilde eleştirdiğini, bu konularda Tevhid ve Islah ile aynı pozisyonda durduğunu dile getirdi.

Benkiran PJD'yi, Tevhid ve Islah'ın kontrolüne vermek istemiyor olabilir

Kadı Ayyad Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Abdurrahim Allam da Benkiran'ın bu açıklamaları yapmasının arkasında başka sebepler olabileceğini kaydetti.

"Benkiran partisini, hareketin kontrolü altına sokmak istememe gibi nedenlerle böyle bir açıklamada bulunmuş olabilir." diyen Allam, Tevhid ve Islah ile yapılan ortaklığın belli gündemler dayatabileceğine işaret etti.

Önceden hareket üyelerinin parti üyelerinin üçte ikisini oluşturduğunu belirten Allam, Benkiran'ın attığı bu adımla ayrıca, parti tabanını genişletmek için toplumun diğer kesimlerine açılma ve hareket mensuplarıyla sınırlı kalmama gibi isteklerinin de olabileceğini aktardı.