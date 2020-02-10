Fas'taki sivil toplum örgütlerinden İsrail'in Şeyh Salah'a verdiği cezaya tepki - Son Dakika
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Fas'taki sivil toplum örgütlerinden İsrail'in Şeyh Salah'a verdiği cezaya tepki

6 saat önce

Fas'taki sivil toplum kuruluşları, İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararına tepki gösterdi.

Fas'taki sivil toplum örgütlerinden İsrail'in Şeyh Salah'a verdiği cezaya tepki, System.String[]

Fas'taki sivil toplum kuruluşları, İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararına tepki gösterdi.


Fas'ta iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisine bağlı, ülkenin en önemli sivil toplum örgütlerinden Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahim Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail mahkemesinin kararını kınadı.


"Şeyh Raid Salah hakkında alınan karar, sadece İsrail'in kibrini ortaya koymuyor. Aynı zamanda, Filistin topraklarını özgürleştirmek ve Kudüs'ü geri almak için direnişin en etkili yol olduğunu gösteriyor." diyen Şeyhi, Raid Salah'ın Kudüs'ün Yahudileştirilmesine karşı mücadeleci tavrıyla bilindiğini, kendilerinin de Salah'a destek verdiğini söyledi.

İsrail'le Normalleşme Karşıtı Fas Gözlemevi Genel Sekreteri Aziz el-Henavi, kararı, "siyonist oluşumun Filistin halkına yönelik eziyetinin yeni bir göstergesi" olarak değerlendirdi.

Henavi, aldığı cezanın Şeyh Salah için övünç, Kudüs ve Filistin'i bir kenara bırakan bazı Arap liderleri için ise utanç vesilesi olduğunu ifade etti.

Fas Ümmetin Meselelerine Yardım Kuruluşu Başkanı Abdussamet Fethi de "Raid Salah'ı hedef almak, Filistin meselesini savunan tüm Kudüslüleri hedef almaktır." dedi.

Fethi, İsrail'in, mahkeme kararı ile Raid Salah'ı Mescid-i Aksa'yı savunmaktan alıkoymak istediğini belirtti.

Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Başkanı Abdulkadir el-İlmi, Salah'ın adil bir şekilde yargılanmadığına işaret etti.

"Bu yargılama Yüzyılın Anlaşması kapsamında yapılmıştır." diyen İlmi, baskılar hangi boyutlara ulaşırsa ulaşsın toprakların gerçek sahiplerinin vatanlarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah bugün İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede, yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edilmişti.


Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:44 Kaynak: AA
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