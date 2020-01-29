Fas'taki siyasiler ve aktivistler Trump'ın sözde barış planına karşı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas'taki siyasiler ve aktivistler Trump'ın sözde barış planına karşı - Son Dakika

Fas'taki siyasiler ve aktivistler Trump'ın sözde barış planına karşı

7 saat önce

Fas'ta çok sayıda siyasetçi ve aktivist, Arap ve İslam dünyasına "ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının başarısızlığa uğratılması için harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Fas'taki siyasiler ve aktivistler Trump'ın sözde barış planına karşı, System.String[]

Fas'ta çok sayıda siyasetçi ve aktivist, Arap ve İslam dünyasına "ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının başarısızlığa uğratılması için harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna duyurmasının ardından, Faslı siyasiler ve aktivistler sosyal medya hesaplarından söz konusu planı reddettiklerini ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Fas'taki koalisyon hükümetinin başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman el-Umrani, partisinin sözde barış planını kabul etmediğini belirtti.

Söz konusu planın Filistin halkının hakları ve uluslararası toplumun kararlarına aykırı olduğunun altını çizen Umrani, "İsrail'in yerleşim politikalarının meşrulaştırılması kurumsal, ulusal, uluslararası ve halk olarak da reddedilmiştir." ifadesini kullandı.

Ülkedeki en önemli İslami cemaatlerden Adalet ve İhsan Hareketi yöneticisi Muhammed el-Hamdavi, ABD'nin sözde barış planı için "Bu plan Filistin'e karşı yeni bir düşmanlık olup, Siyonist işgalin bir diktesidir." ifadesini kullandı.

Hamdavi ayrıca tüm dünyada özgürlükten yana olan insanları plana karşı el ele vermeye çağırdı.

İsrail'le normalleşme karşıtı Fas Gözlemevi Başyazarı Aziz Hennavi de sözde barış planının Siyonist proje hamlesi olduğunu belirterek, "Bu, ihanet ve satılmışlık seviyesine düşen resmi Arap teslimiyeti bağlamında, Filistin davasından geriye kalan ayrıntıların da sonunun getirilmesi ve bölgedeki denklemden silinmesi yönünde bir çabadır." ifadesini kullandı.

Hennavi, müzakere seçeneğinin terk edilerek tüm şekilleriyle direniş seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

Donald Trump, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Erbakan, babasının meşhur sözünü hatırlatarak Trump'ı eleştirdi
Trump'ın Orta Doğu planı Amerikan basınında geniş yer buldu: Bu plan iki kirli lider için mi? Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:26:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas'taki siyasiler ve aktivistler Trump'ın sözde barış planına karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]