Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi yeni liderini seçti

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) sivil kanadı ve ülkenin önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi, Avs Rimmal'i yeni başkan olarak seçti.
Hareketin 7'nci Ulusal Genel Kurulunda yapılan seçimde Rimmal, 470 katılımcıdan 397 oy aldı.
Rimmal'in oyların yaklaşık yüzde 85'ini aldığı seçimlerde geriye kalan oylar Abdurrahim Şeyhi, Muhammed el-Birahimi, Muhammed Alevi ve El-Hassin el-Mus arasında paylaşıldı.
Harekete son iki dönemdir Abdurrahim Şeyhi başkanlık ediyordu.
Tevhid ve Islah Hareketi, Fas'ta 2011-2021 yıllarında ülkedeki koalisyon hükümetlerinin büyük ortağı olan PJD'nin sivil kolu olarak biliniyor.
Rimmal, Hareketin 2018'de yapılan 6'ncı Genel Kurulundan bu yana başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
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