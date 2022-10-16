Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi yeni liderini seçti

Tevhid ve Islah Hareketi, Fas'ta 2011-2021 yıllarında ülkedeki koalisyon hükümetlerinin büyük ortağı olan PJD'nin sivil kolu olarak biliniyor.

Fas 'taki Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) sivil kanadı ve ülkenin önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi, Avs Rimmal'i yeni başkan olarak seçti.

Kaynak: AA

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