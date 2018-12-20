Son Dakika Haberleri: Fas'taki Turist Cinayetiyle İlgili 3 Kişi Daha Tutuklandı

Fas'taki Turist Cinayetiyle İlgili 3 Kişi Daha Tutuklandı

11 saat önce

Fas'ta 2 turist kadının çadırlarında boğazları kesilerek öldürülmesiyle ilgili 3 kişi daha tutuklandı.

Fas'taki Turist Cinayetiyle İlgili 3 Kişi Daha Tutuklandı, System.String[]
Fas'ta 2 turist kadının çadırlarında boğazları kesilerek öldürülmesiyle ilgili 3 kişi daha tutuklandı.

Fas'ın turistik yeri Toubkal Dağı yakınlarında 17 Aralık'ta Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen(24) ile Norveçli Maren Ueland (28) adlı kadın turistlerin çadırlarında boğazları kesilmiş halde bulunmuştu. Yetkililerin terör saldırısı olabileceği şüphesiyle olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili 3 şüpheli daha polisin fotoğraflarını yayınlanmasının ardından 72 saat sonra Fas'ın Marakeş kentinde yakalandı.

Cinayetlerde DEAŞ şüphesi

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, iki kadının öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Fas'ta iki genç kadının vahişe öldürülmesi terör saldırısı kapsamında inceleniyor" dedi.

Danimarka Güvenlik İstihbarat Servisi (PET), Başbakan Rasmussen'in açıklamasının ardından internet ortamında bulunan bir videoda cinayete ilişkin deliller bulduğunu bildirdi. Söz konusu videoda, öldürülen kadınlardan birinin işaret edildiği bildirilen açıklamada, video içerisinde "Hajin'deki kardeşlerimiz için intikam" cümlesinin yer aldığını belirtilerek, "Video DEAŞ'i işaret ediyor. Ancak içerisinde bulunduğumuz durumda videonun gerçekliğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz" denildi. - MARAKEŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:59 Kaynak: İHA

Aralık, turist, Fas, 3. Sayfa
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