Fas'taki Turist Cinayetleri: İsveç ve İspanya Vatandaşı Bir Kişi Tutuklandı

Fas'ta İsviçre ve İspanya çifte vatandaşı bir kişi iki kadın turistin öldürülmesine karıştığı suçlamasıyla tutuklandı.Adı açıklanmayan adamın "terör saldırıları düzenlemeleri için" Marakeş'te Faslılar arasından adam kazanmaya çalıştığı iddia edildi.24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland'ın cesetleri 17 Aralık'ta, Atlas Dağları'nda turistlerin gözde noktalarından birinin yakınlarında bulunmuştu.Norveç Polisi, turistlerden birinin kafasının kesildiğini gösteren videonun büyük olasılıkla gerçek olduğunu söylemişti.Fas Merkezi Adli Soruşturmalar Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İsviçve ve İspanya çifte vatandaşı olan zanlının "tutuklananlardan bazılarına yeni teknolojilere sahip teknolojik cihazları kullanmayı ve keskin nişancılığı öğrettiğinden" şüphelendiğini açıkladı.Açıklamada zanlının ayrıca "aşırılık yanlısı bir ideolojinin takipçisi olduğu" vurgulandı.Polis "cinayetlerin başlıca dört zanlısının IŞİD'e biat ettiğini, ancak yetkililerin bu kişilerin Irak ya da Suriye'deki gruplarla ilişkisi olmadığına inandıklarını" açıkladı.Başkent Rabat'ta ise Danimarkalı ve Norveçli diplomatlar eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ülkenin güneyinde cesetlerin bulunduğu Imlil köyünde yüzlerce kişi anma törenine katıldı.Marakeş'te cinayete kurban giden turistler için çiçekler bırakıldı.Kurbanlar kimdi?24 yaşındaki Danimarkalı Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Ueland Güneydoğu Norveç Üniversitesi'nde doğa aktiviteleri alanında eğitim görüyordu.9 Aralık'ta bir aylık bir tatil için Fas'a giden ikili, Imlil'in 10 kilometre uzağındaki Kuzey Afrika'nın en yüksek dağı Toubkal'ın eteklerini dolaşmıştı.Cesetleri ise kaldıkları çadırda bulunmuştu.Maren Ueland'ın annesi, her iki kadının da gezileri öncesi tüm önlemleri aldıklarını söylemişti.