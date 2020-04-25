Fas'tan 277 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi - Son Dakika

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Aksaray 'a gönderildi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

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