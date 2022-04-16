Fas'tan Berberi dilinin tüm kamu kurumlarına entegre edilmesi kararı - Son Dakika
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Fas'tan Berberi dilinin tüm kamu kurumlarına entegre edilmesi kararı

16.04.2022 22:37
Fas'tan Berberi dilinin tüm kamu kurumlarına entegre edilmesi kararı

Fas, Berbericenin (Amaziğ) ülkenin kamu kurumlarına entegre etmeye karar verdiğini duyurdu.

Fas, Berbericenin (Amaziğ) ülkenin kamu kurumlarına entegre etmeye karar verdiğini duyurdu.

Fas Dijital Geçiş ve Yönetim Reformu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Gaysa Mezzur, Berberi dilinin kamu idarelerine entegre edilmesi kararını imzaladığı ve uygulanması için kararın tüm bakanlıklara gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın "Berbericenin ülkede yerleşmesi, tüm kurumların çağrı merkezlerine, resepsiyon ve rehberlik yapılarına ile kamu idarelerinin resmi web sitelerine ve ayrıca halka yönelik iletişim ve açıklamalara dahil edilmesini teşvik ettiği" kaydedildi.

Fas Anayasası'na göre 2011 yılında Arapçanın ardından ülkenin ikinci resmi dil kabul edilen Berbericenin, kamusal alanda daha fazla etkinleştirilmesi talepleri yükseliyor.

Fas hükümeti, geçen yıl aralık ayında Berbericenin resmi karakterini etkinleştirmek için 1 milyar dirhemlik (yaklaşık 100 milyon dolar) bütçe tahsis ettiğini duyurmuştu.

Berberiler ya da diğer adıyla Amazigler, doğuda Mısır'ın batısındaki Siva Vahası'ndan batıda Atlas Okyanusu'na, kuzeyde Akdeniz'e, güneyde Sahra'ya kadar uzanan bölgede yaşayan ve nüfusları 50 milyonu aştığı tahmin edilen yerli halk topluluğu olarak biliniyor.

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Kamu, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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