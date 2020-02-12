Fas'tan BİM'e tedarik uyarısı
12 dakika önce
Fas Ticaret Bakanlığı, ülkesindeki BİM şubelerinde satılan malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini talep etti.
Fas Ticaret Bakanlığı, ülkesindeki BİM şubelerinde satılan malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini talep etti. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda, BİM mağazalarının kapatılabileceği uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:24
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