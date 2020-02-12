Fas'tan BİM'e tedarik uyarısı - Son Dakika
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Fas'tan BİM'e tedarik uyarısı

12 dakika önce

Fas Ticaret Bakanlığı, ülkesindeki BİM şubelerinde satılan malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini talep etti.

Fas'tan BİM'e tedarik uyarısı, System.String[]

Fas Ticaret Bakanlığı, ülkesindeki BİM şubelerinde satılan malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini talep etti. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda, BİM mağazalarının kapatılabileceği uyarısında bulunuldu.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Fas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:24 
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