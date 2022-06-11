Fas'tan İngiliz sinema grubu Cineworld'un "Cennetin Hanımı" isimli filmine tepki

Fas Yüksek Bilim Kurulu, İngiliz sinema grubu Cineworld'un tepki çeken "Cennetin Hanımı" (The Lady of Heaven), isimli filminin İslam tarihini çarpıttığını, İslam dini ile Müslümanlara hakaret içerdiğini belirtti.

Fas'ın en üst resmi dini kurumu olan Yüksek Bilim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Cineworld'un Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma'yı konu alan filmine tepki gösterildi.

Hazreti Muhammed'in tasvir edildiği filmin içeriğinin İslam tarihi ile uyuşmadığı, filmin tarihi gerçekleri çarpıttığı, bunun yanı sıra İslam dini ve Müslümanlara hakaretler içerdiği ifade edildi.

Yapımın Müslüman kadınlar ve erkekler tarafından tepkiyle karşılandığı vurgulanarak "Gerçeklerin açık bir şekilde çarpıtıldığı filmde, Hazreti Muhammed, Müslümanlar tarafından kabul edilemez bir şekilde tasvir edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Filmin yapımcılarının Müslümanları öfkelendirerek yalnızca şöhret ve pazarlama peşinde koştuğu, dini çatışmalar çıkarmaya çalıştığı kaydedildi.

Geçen hafta İngiltere sinemalarında vizyona giren film, Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma'nın hikayesini anlattığını iddia ediyor. Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki saldırısıyla başlayan film, teröristlerin acımasız cinayet sahnelerini Müslümanlarla ilişkilendiriyor.

İngiltere'deki Müslümanların büyük tepki ve protestolarının ardından İngiliz sinema grubu Cineworld, gösterime girmesinden dört gün sonra filmi gösterimden kaldırmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, son olaylar nedeniyle çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için yaklaşan gösterimleri ülke çapında iptal etme kararı alındığı ifade edilmişti.

Cineworld'un filmi gösterimden kaldırmasına rağmen medyada İngiltere merkezli Vue Cinema isimli sinema şirketinin Londra'da gösterimi sürdüreceği haberleri yer almıştı.