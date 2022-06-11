Fas'tan İngiliz sinema grubu Cineworld'un "Cennetin Hanımı" isimli filmine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'tan İngiliz sinema grubu Cineworld'un "Cennetin Hanımı" isimli filmine tepki

11.06.2022 21:53
Fas'tan İngiliz sinema grubu Cineworld'un "Cennetin Hanımı" isimli filmine tepki

Fas Yüksek Bilim Kurulu, İngiliz sinema grubu Cineworld'un tepki çeken "Cennetin Hanımı" (The Lady of Heaven), isimli filminin İslam tarihini çarpıttığını, İslam dini ile Müslümanlara hakaret içerdiğini belirtti.

Fas Yüksek Bilim Kurulu, İngiliz sinema grubu Cineworld'un tepki çeken "Cennetin Hanımı" (The Lady of Heaven), isimli filminin İslam tarihini çarpıttığını, İslam dini ile Müslümanlara hakaret içerdiğini belirtti.

Fas'ın en üst resmi dini kurumu olan Yüksek Bilim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Cineworld'un Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma'yı konu alan filmine tepki gösterildi.

Hazreti Muhammed'in tasvir edildiği filmin içeriğinin İslam tarihi ile uyuşmadığı, filmin tarihi gerçekleri çarpıttığı, bunun yanı sıra İslam dini ve Müslümanlara hakaretler içerdiği ifade edildi.

Yapımın Müslüman kadınlar ve erkekler tarafından tepkiyle karşılandığı vurgulanarak "Gerçeklerin açık bir şekilde çarpıtıldığı filmde, Hazreti Muhammed, Müslümanlar tarafından kabul edilemez bir şekilde tasvir edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Filmin yapımcılarının Müslümanları öfkelendirerek yalnızca şöhret ve pazarlama peşinde koştuğu, dini çatışmalar çıkarmaya çalıştığı kaydedildi.

Geçen hafta İngiltere sinemalarında vizyona giren film, Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma'nın hikayesini anlattığını iddia ediyor. Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki saldırısıyla başlayan film, teröristlerin acımasız cinayet sahnelerini Müslümanlarla ilişkilendiriyor.

İngiltere'deki Müslümanların büyük tepki ve protestolarının ardından İngiliz sinema grubu Cineworld, gösterime girmesinden dört gün sonra filmi gösterimden kaldırmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, son olaylar nedeniyle çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için yaklaşan gösterimleri ülke çapında iptal etme kararı alındığı ifade edilmişti.

Cineworld'un filmi gösterimden kaldırmasına rağmen medyada İngiltere merkezli Vue Cinema isimli sinema şirketinin Londra'da gösterimi sürdüreceği haberleri yer almıştı.

YORUMLAR
500
İspanya, Cezayir'i AB ile arasındaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladı İspanya, Cezayir'i AB ile arasındaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladı AB yönetiminden, Cezayir'e karşı üyesi İspanya'ya destek AB yönetiminden, Cezayir'e karşı üyesi İspanya'ya destek
Kaynak: AA

Bilim Kurulu, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'tan İngiliz sinema grubu Cineworld'un 'Cennetin Hanımı' isimli filmine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 22:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'tan İngiliz sinema grubu Cineworld'un "Cennetin Hanımı" isimli filmine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement