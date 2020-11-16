Fas'tan İspanya'daki konsolosluğunu hedef alan şiddet eylemlerine tepki - Son Dakika

Fas'tan İspanya'daki konsolosluğunu hedef alan şiddet eylemlerine tepki

16.11.2020 19:11
Fas'tan İspanya'daki konsolosluğunu hedef alan şiddet eylemlerine tepki, System.String[]

Fas, İspanya'nın Valensiya kentindeki konsolosluğuna yönelik "şiddet ve sabotaj" eylemlerini kınadı.

Fas, İspanya'nın Valensiya kentindeki konsolosluğuna yönelik "şiddet ve sabotaj" eylemlerini kınadı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas'ın Madrid Büyükelçisi Kerime Binyaiş, yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi unsurlarının Valensiya'daki konsolosluk binasına girerek Fas bayrağını indirmelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Binyaiş bunları, "ayrılıkçı Polisario çetesinin destekçileri ve onun görüşünü benimseyen bir grup suçlu tarafından gerçekleştirilen şiddet ve sabotaj eylemleri" olarak nitelendirdi.

Valensiya Konsolosluğunu hedef alan eylemleri şiddetle kınadıklarını vurgulayan Binyaiş, yaşananların, "Gergarat tampon bölgesinde olduğu gibi bu suçun arkasında olan kişilerin yasa dışı mafyavari yöntemlerini ortaya koyduğunu" ifade etti.

Büyükelçi Binyaiş, İspanya makamlarının da bu eylemleri kınadığını ve yasa dışı bulduklarını aktardı.

İspanya'daki Fas karşıtı olaylı gösteri

Fas'ın, Moritanya ile kara yolundaki Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyonu protesto etmek için İspanya'nın doğusunda yer alan Valensiya kentindeki Fas Konsolosluğu önünde dün gösteri düzenlenmişti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Sahra Halkı ile Dayanışma Dernekleri Federasyonunun çağrısıyla düzenlenen eylemde, göstericiler arasından bir grup, konsolosluk binasına girerek buradaki Fas bayrağı yerine Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti (Batı Sahra) bayrağını asmıştı. Olaya hemen müdahale eden konsolosluk görevlileri Fas bayrağını tekrar direğe asmıştı.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Sabotaj, İspanya, Şiddet, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'tan İspanya'daki konsolosluğunu hedef alan şiddet eylemlerine tepki - Son Dakika


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