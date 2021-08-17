Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine bugün 60 düzensiz göçmen geçiş yaptı - Son Dakika

Fas'tan 60 Afrikalı düzensiz göçmenin bugün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Melilla kentine yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki En-Nazur kentinde yer alan Fas İnsan Hakları Derneği üyesi Ömer en-Naci yaptığı yazılı açıklamada, Melilla kentine yönelik düzensiz göçmen akınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Naci, aralarında Arap ülkelerindeki çatışma bölgelerinden gelen Sudanlıların da bulunduğu çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden 60 düzensiz göçmenin Fas'ın kuzeyinde İspanya tarafından yönetilen Melilla kentine sızdığını belirtti.

Dernek üyesi Naci, sınırın her iki tarafında uygulanan sıkı önlemlere rağmen göçmenlerin kenti çevreleyen çiti aştıklarını aktardı.

Yerel basında yer alan haberlerde ise yaklaşık 150 düzensiz göçmenin kente girmeye çalıştığı ancak 60'ının geçiş yapabildiği kaydedildi.

Fas İnsan Hakları Derneği, daha önceki açıklamalarında Melilla kentine 13 Temmuz'da 120, 22 Temmuz'da 238 düzensiz göçmen girişi olduğunu duyurmuştu.

İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'nın 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi etmesiyle diplomatik krize dönüşmüştü.

Mayıs ayında 8 binin üzerinde Faslı ve Afrikalı göçmen, İspanya'ya bağlı Ceuta ve Melilla kentlerine giriş yapmış, daha sonra bunlardan 6 bini Fas'a iade edilmişti.

Temmuz ayının 13'ünde ise 120'nin üzerinde Afrikalı göçmen Melilla'ya geçiş yapmıştı.

İspanyol yönetimi, Fas güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için gerekli önlemleri almadığını iddia etmişti.