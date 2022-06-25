Yaşanan olayda 5 düzensiz göçmenin öldüğü, 76'sının yaralandığı ve bunlardan 13'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, 140 kadar Fas polisinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Fas haber ajansı MAP'ın En-Nazur bölgesi yerel makamlarından naklettiği habere göre, İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşanan arbedede ve tel örgülerin aşılması girişimi sırasında ağır yaralananlardan 13'ü daha yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmen sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

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