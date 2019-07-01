Son Dakika Haberleri: Fas'tan Körfez'e gelin geldi
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Fas'tan Körfez'e gelin geldi

2 saat önce

Fas'tan çalışmak için Körfez'e gelen Khawla Azzouz, hayatını Onur Nurlu ile birleştirdi.

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Fas'tan çalışmak için Körfez'e gelen Khawla Azzouz, hayatını Onur Nurlu ile birleştirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde Fas'tan çalışmak için Körfez'e gelen Khawla Azzouz ve Körfez eski Mal Müdürü Feriha Nurlu ile Hikmet Nurlu'nun oğlu Onur Nurlu'nun nikahlarını kıydı. Nikahı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kıyarken, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit de şahitler arasındaydı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, genç çifte mutluluklar dilerken, aile cüzdanını da Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can takdim etti. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
Şener Söğüt, Körfez, Fas, Güncel
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