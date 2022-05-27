Fas'tan Libya'da barış ve istikrar için "serbest ve şeffaf" seçim vurgusu - Son Dakika
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Fas'tan Libya'da barış ve istikrar için "serbest ve şeffaf" seçim vurgusu

27.05.2022 23:59
Fas'tan Libya'da barış ve istikrar için "serbest ve şeffaf" seçim vurgusu

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'ya barış ve istikrarın geri gelmesi için seçimlerin serbest ve şeffaf şekilde yapılmasını desteklediklerini belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'ya barış ve istikrarın geri gelmesi için seçimlerin serbest ve şeffaf şekilde yapılmasını desteklediklerini belirtti.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliği Olağanüstü İnsani Yardım Zirvesi için Ekvator Ginesi'nde bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü.

Görüşmede Burita, Fas'ın "Libya'da geçiş döneminin geride bırakılarak barış ve istikrarın geri gelmesi için tüm Libyalıların kabul ettiği bir şekilde serbest ve şeffaf seçimlerin yapılmasını istediğini" ifade etti.

Burita, Menfi ile görüşmesinde, "Libya'daki siyasi süreçte gelinen son nokta, kapsamlı ulusal uzlaşı ve seçimin yanı sıra iki kardeş ülke arasındaki bir dizi ortak meselenin" ele alındığını aktardı.

Libyalı tarafların Fas'taki diyalog görüşmeleri

Fas, 2020 ve 2021'de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisini temsilen bir araya gelen 13+13 Komitesinin diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Sonuncusu Ocak 2021'de Fas'ın Buznika kentinde gerçekleşen görüşmelerde ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Fas ayrıca Eylül 2021'de de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri arasında seçim yasasına ilişkin toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimler, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle planlanan tarihte yapılamamıştı.

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Kaynak: AA

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