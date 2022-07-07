Fas'tan "Melilla" savunması: Göçmenler aşırı şiddet içeren yöntemlere başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'tan "Melilla" savunması: Göçmenler aşırı şiddet içeren yöntemlere başvurdu

07.07.2022 20:14
Fas'tan "Melilla" savunması: Göçmenler aşırı şiddet içeren yöntemlere başvurdu

Fas, 24 Haziran'da İspanya'ya bağlı Melilla şehrine geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin güvenlik güçlerine yönelik aşırı şiddet içeren yöntemlere başvurduğunu öne sürdü.

Fas, 24 Haziran'da İspanya'ya bağlı Melilla şehrine geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin güvenlik güçlerine yönelik aşırı şiddet içeren yöntemlere başvurduğunu öne sürdü.

Fas Hükumet Sözcüsü Mustafa Baytas, başkent Rabat'ta hükümetinin haftalık kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Fas'ın Nador şehrinden Melilla'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sınıra akın ettiğini belirten Baytas, "Göçmenlerin sınırdaki güvenlik güçlerine yönelik aşırı şiddet içeren yöntemlere başvurduğu görülmüştür." dedi.

Baytas, "Elimizdeki bilgiler, bu olayın düşünülerek tasarlanmış bir planın sonucu olduğunu ve göçmenlerin sınırı geçmek için olağan yöntemlerin dışına çıktığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fas hükümetine bağlı İnsan Hakları Ulusal Konseyinin Nador bölgesinde olayı araştırmak üzere bir heyet gönderdiğini açıklayan Baytas, yargı sürecinin henüz sonuçlanmadığını aktardı.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Fas İnsan Hakları Derneği, Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürmüş, İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise bu olayda 37 göçmenin öldüğünü iddia etmişti.

YORUMLAR
500
İspanya Polisi, uyuşturucu kaçırmakta kullanılan insansız denizaltı yakaladı İspanya Polisi, uyuşturucu kaçırmakta kullanılan insansız denizaltı yakaladı
Kaynak: AA

İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'tan 'Melilla' savunması: Göçmenler aşırı şiddet içeren yöntemlere başvurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:10 Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'tan "Melilla" savunması: Göçmenler aşırı şiddet içeren yöntemlere başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement