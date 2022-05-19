Fas'tan PCR testi zorunluluğunda geri adım

Fas, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uyguladığı zorunlu PCR testinin kaldırılması kararını geri aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkeye girişlerde, aşı kartı veya 72 saati geçmeyen PCR testi zorunludur." denildi.

Açıklamada, "Aşı kartları, tek bir dozunun diğer aşıların iki dozuna eşdeğer olan Johnson&Johnson aşısı hariç, geçerlilik süresi dört ayı geçmeyen 3 doz veya iki dozu içermelidir. 12 yaş altı çocuklar ise söz konusu şartlardan muaftır." ifadelerine yer verildi.

Fas hükümeti salı günü, ülkeye girişlerde PCR testi şartının kaldırıldığını duyurmuştu.

Son dönemde yaşanan iyileşmeye bağlı olarak da günlük Kovid-19 vaka sayısı yüzün altına düşmüş durumda.