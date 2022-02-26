Fas'tan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'tan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

26.02.2022 19:04
Fas'tan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Fas Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin olarak, şiddetin çözüm olmadığı ve sorunların güce başvurulmadan çözülmesi gerektiği açıklaması yaptı.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin olarak, şiddetin çözüm olmadığı ve sorunların güce başvurulmadan çözülmesi gerektiği açıklaması yaptı.

Bakanlıktan söz konusu krize ilişkin ilk kez yapılan yazılı açıklamada, "Fas, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyor." denildi.

Açıklamada, Rabat yönetiminin, BM üyesi tüm devletlerin toprak ve ulusal birliğine verdiği desteği yinelediğine vurgu yapılarak, "Ayrıca Fas Krallığı, devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kuvvete başvurmama ilkesine bağlılığını hatırlatır ve anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözülmesine katkıda bulunan tüm girişimleri ve yöntemleri destekliyor." değerlendirmesi yapıldı.

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 'Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız' Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 'Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız' Fas'taki Ukraynalılar, Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı Fas'taki Ukraynalılar, Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'tan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 19:15:36. #1.11#
SON DAKİKA: Fas'tan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement