Fas'tan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Fas Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin olarak, şiddetin çözüm olmadığı ve sorunların güce başvurulmadan çözülmesi gerektiği açıklaması yaptı.

Bakanlıktan söz konusu krize ilişkin ilk kez yapılan yazılı açıklamada, "Fas, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyor." denildi.

Açıklamada, Rabat yönetiminin, BM üyesi tüm devletlerin toprak ve ulusal birliğine verdiği desteği yinelediğine vurgu yapılarak, "Ayrıca Fas Krallığı, devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kuvvete başvurmama ilkesine bağlılığını hatırlatır ve anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözülmesine katkıda bulunan tüm girişimleri ve yöntemleri destekliyor." değerlendirmesi yapıldı.