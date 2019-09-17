Son Dakika Haberleri: Fas'tan Suudi Arabistan'da petrol şirketine yapılan saldırıya kınama
Son Dakika Güncel Haber

Fas'tan Suudi Arabistan'da petrol şirketine yapılan saldırıya kınama

48 dakika önce

Fas, Suudi Arabistan'da bulunan petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise İHA ile yapılan saldırıyı kınadı.

Fas'tan Suudi Arabistan'da petrol şirketine yapılan saldırıya kınama, System.String[]

Fas, Suudi Arabistan'da bulunan petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise İHA ile yapılan saldırıyı kınadı.


Fas Kralı VI. Muhammed, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdiği mesaj ile Suudi petrol şirketi Aramco'ya İHA ile yapılan saldırıyı kınadı. Fas Kralı VI. Muhammed, bu tür saldırıların dünyadaki güvenliği ve barışı sarstığını belirterek, "Fas, her zaman Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve kahramanlarına oluşturacak tehditlere karşı durdu. Suudi Arabistan'ın güvenliği, Fas'ın güvenliğine bağlı" ifadelerini kullandı.


Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Suudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Husiler ise saldırıları üstelediğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin desteğini alan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. - RABAT

Suudi Arabistan, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco açıklaması: Tesisi vuranlara karşılık vereceğiz
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:31:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas'tan Suudi Arabistan'da petrol şirketine yapılan saldırıya kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]