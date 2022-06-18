Buayyaş, Ukrayna'nın Ulusal İnsan Hakları Kurumunun kapatılması nedeniyle konuyla ilgili olarak Rusya İnsan Hakları Kurumuyla iletişime geçtiklerini ve Saadoun'un temyiz sürecinde adil yargılanmadan yararlanması için çaba sarf edilmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas'tan, Ukrayna adına savaşan Faslı gencin idam edilmemesi için Rusya'ya çağrı - Son Dakika

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