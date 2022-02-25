Fas'tan Ukrayna'daki vatandaşlarına "evde kal" çağrısı - Son Dakika
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Fas'tan Ukrayna'daki vatandaşlarına "evde kal" çağrısı

25.02.2022 22:43
Fas'tan Ukrayna'daki vatandaşlarına "evde kal" çağrısı

Fas, Rusya'nın askeri müdahalesine maruz kalan Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına "ikamet yerlerini terk etmemeleri, güvenlik talimatları ve önlemlerine uymaları" çağrısında bulundu.

Fas, Rusya'nın askeri müdahalesine maruz kalan Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına "ikamet yerlerini terk etmemeleri, güvenlik talimatları ve önlemlerine uymaları" çağrısında bulundu.

Fas'ın Kiev Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fas vatandaşlarına zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve önlemlere uymaları çağrısı yapıldı.

Rabat yönetiminin, vatandaşlarını tahliye etmek için komşu ülkelerle koordinasyon halinde olduğu vurgulanan açıklamada, ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlara Romanya, Macaristan ve Slovakya'ya geçmek üzere sınır kapılarına gitmeleri talimatı verildi.

Donbas krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti.

Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti.

Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'tan Ukrayna'daki vatandaşlarına 'evde kal' çağrısı - Son Dakika


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