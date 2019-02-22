Son Dakika Haberleri: Fas'tan Uluslararası Topluma İsrail'in İhlallerini Durdurma Çağrısı

Fas'tan Uluslararası Topluma İsrail'in İhlallerini Durdurma Çağrısı

1 saat önce

Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketine bağlı Ümmetin Meselelerine Yardım Heyeti, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine engel olma konusundaki sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yaptı.

Fas'tan Uluslararası Topluma İsrail'in İhlallerini Durdurma Çağrısı, System.String[]
Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketine bağlı Ümmetin Meselelerine Yardım Heyeti, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine engel olma konusundaki sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yaptı.

Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arap dünyasında İsrail'le normalleşme olgusunun yaygınlık kazanmasına tepki gösterildi ve Mescid-i Aksa ile Kudüslülere destek amacıyla bugün "öfke cuması" ilan edilmesi istendi.

İsrail makamlarının, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsal saydığı mekanlara yönelik baskıcı ve ırkçı uygulamalarının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma söz konusu uygulamaların önüne geçilmesi konusundaki sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansta İsrail'le yakınlaşma yönündeki gelişmelere dikkat çekildi.

ABD ve Polonya'nın öncülüğünde 13- 14 Şubat'ta Varşova'da, dışişleri bakanları düzeyinde, " Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferans düzenlenmişti.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:15 Kaynak: AA

Aksa, Fas, İsrail, Güncel
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