Fas, tatbikat sırasında akıntıya kapılan iki komandonun kaybolduğunu duyurdu - Son Dakika

Fas, tatbikat sırasında akıntıya kapılan iki komandonun kaybolduğunu duyurdu

22.01.2021 22:25
Fas, tatbikat sırasında akıntıya kapılan iki komandonun kaybolduğunu duyurdu, System.String[]

Fas'ta askeri tatbikat sırasında güçlü deniz akıntılarına kapılan Kraliyet Donanması Özel Kuvvetlerine bağlı komandonun kaybolduğu bildirildi.

Fas'ta askeri tatbikat sırasında güçlü deniz akıntılarına kapılan Kraliyet Donanması Özel Kuvvetlerine bağlı komandonun kaybolduğu bildirildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, askeri kaynaklar, Kraliyet Donanmasına bağlı bir grup komandonun 20 Ocak'ta ülkenin kuzeyindeki Kasr es-Sağir kenti açıklarında düzenlenen tatbikatta güçlü deniz akıntılarına takıldığını açıkladı.

Kaybolan askerlerin bazıları, Sahil Güvenlik unsurları ve Kraliyet Donanması teknelerinin yardımıyla Fas sahiline ulaşmayı başarırken, 2'si yüzerek İspanya sahillerine ulaştı. Gruptan geriye kalan iki komando ise kayboldu, şu ana kadar da kendilerinden haber alınamadı.

Haberde, kaybolan 2 asker için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Tatbikat, Ocak, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas, tatbikat sırasında akıntıya kapılan iki komandonun kaybolduğunu duyurdu - Son Dakika


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