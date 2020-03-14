Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi

6 saat önce

Fas'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi, System.String[]

Fas'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi.

Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.

Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarılmıştı.

Mehmet Cahit Turhan, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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