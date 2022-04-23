Fas Ulusal İşçi Sendikası: İsrail ile normalleşme bize Filistin davasını unutturamaz - Son Dakika
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Fas Ulusal İşçi Sendikası: İsrail ile normalleşme bize Filistin davasını unutturamaz

23.04.2022 00:33
Fas Ulusal İşçi Sendikası: İsrail ile normalleşme bize Filistin davasını unutturamaz

Fas Ulusal İşçi Sendikası (UNTM) Genel Sekreteri Abdulilah el-Haluti, İsrail ile normalleşmenin, kendilerine Filistin davasını unutturmasının mümkün olmadığını belirtti.

Fas Ulusal İşçi Sendikası (UNTM) Genel Sekreteri Abdulilah el-Haluti, İsrail ile normalleşmenin, kendilerine Filistin davasını unutturmasının mümkün olmadığını belirtti.

Başkent Rabat'ta UNTM'nin çevrimiçi düzenlendiği Filistinliler ile dayanışma sempozyumunda konuşan Haluti, Fas'ta 1 Mayıs'ta (Emek ve Dayanışma Günü) yürüyüşler için hazırlandıklarını, bu yürüyüşlerde Filistin davasının da gündemlerinde olacağını ifade etti.

Filistinli işçilerin işgalciler nedeniyle sendikal faaliyetler ve insan hakları açısından sıkıntı çektiğini söyleyen Haluti, "İsrail ile normalleşmenin, siyasi veya coğrafi olmaktan öte ideolojik bir mesele olan Filistin davasını bize unutturması mümkün değil." dedi.

Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyonun Genel Koordinatörü Cemal Rıdvan da "Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarına (murabıt) yönelik saldırılar, kutsallarımızı savunmamızdan bizi alıkoymayacak." ifadelerini kullandı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.

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Kaynak: AA

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