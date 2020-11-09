Fas, Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 84, Ürdün'de 62, Lübnan'da 9 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 84 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 170 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 356'ya, vaka sayısı da 259 bin 951'e ulaştı.

İyileşen sayısı ise 3 bin 104 artışla 212 bin 905 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 62 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 665 kişide virüs tespit edildiği, 225 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1295, vaka sayısının 114 bin 986 olduğu, 9 bin 605 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 9 kişi daha hayatını kaybetti, 1119 kişi virüse yakalandı.

Toplam can kaybının 732'ye, vaka sayısının 95 bin 355'e çıktığı Lübnan'da iyileşenlerin sayısı 52 bin 667'ye ulaştı.