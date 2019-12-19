Fas uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika

Fas uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fas uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edilmiştir."
(İHA)
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