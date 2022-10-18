Fas ve AB "Yeşil ortaklığa" imza attı

Fas ile Avrupa Birliği (AB) arasında enerji, iklim ve çevre alanlarını kapsayan "Yeşil ortaklık" anlaşmasında imzalar atıldı.

Başkent Rabat'ta düzenlenen törende anlaşmaya Fas adına Dışişleri Bakanı Nasır Burita, AB'yi temsilen de AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans imza attı.

Burita, imza töreninde yaptığı açıklamada, AB ile ülkesi arasında imzalanan yeşil ortaklığın önemini vurgulayarak, bu ortaklığın Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatları doğrultusunda ülkenin stratejik gelişimine uygun olarak yapıldığını söyledi.

Anlaşmanın taraflar açısından "stratejik bir mutabakat" niteliğinde olduğunu belirten Fas Dışişleri Bakanı, ortaklıkla beraber AB ve Fas'ın geleceğinin "daha yeşil" olacağını ifade etti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ise anlaşmanın sadece AB değil bütün Afrika kıtası için önemli olduğunu söyledi.

Fas ile imzalanan ortaklık anlaşmasının bir tesadüf olmadığını kaydeden Timmermans, "Krallık ve AB'yi birbirine bağlayan özel ilişkiler var. Rabat, iklim ve enerji dönüşümü konularında öncü bir yol oynuyor." diye konuştu.

Fas ve AB, Haziran 2021'de çevre koruma, yeşil ekonomiyi canlandırma, iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliğini güçlendirme ve enerji geçişlerini ilerletmek amacıyla ortaklık kurma çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.