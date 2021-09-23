Fas ve ABD ordusu ortak tatbikat yaptı - Son Dakika

Fas ve ABD ordusu afetle mücadele planlaması çerçevesinde ortak tatbikat gerçekleştirdi.

ABD'nin Rabat Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Patlamaların tehlikeleri ile başa çıkma konusundaki bu dört haftalık program, ABD-Fas askeri ortaklığının devam eden gücünü vurgulamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, afetle mücadele tatbikatının ABD Utah Ulusal Muhafızları unsurları ile Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından el-Ksar es-Sagir kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikatta, karada ve denizde arama kurtarma gerektiren büyük ölçekli bir endüstriyel kaza senaryosu ve tehlikeli madde içeren endüstriyel tesislerde çıkan yangınların söndürülmesi senaryolarının icra edildiği kaydedildi.

Fas ve ABD arasında geçen yıl 2 Ekim'de 10 yıl boyunca askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalanmıştı.