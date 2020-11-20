Fas ve Cezayirli aydınlardan Batı Sahra sorununda diyalog çağrısı - Son Dakika

Fas ve Cezayirli aydınlar, Batı Sahra bölgesinde sağduyulu davranma, gerilimi tırmandırmaktan kaçınarak sorunun diyalogla çözülmesi çağrısı yaptı.

İki ülkeden 8 aydının imzasını taşıyan bildiride, "Farklılıkları bir kalem darbesiyle sildiğimizi veya onları inkar ettiğimizi iddia etmiyoruz ancak bunları çözmenin yolu, doğrudan resmi bir formda veya gayriresmi bir düzlemde amacına uygun şekilde, kaynağı ne olursa olsun sağduyunun sesini yükseltecek ortak çıkar dairesindeki diyalogdur." ifadeleri kullanıldı.

Bölgenin yaklaşık 50 yıldır Batı Sahra sorunu ve yankılarından etkilendiği, bu sorunun birlik projesini bozduğu ve Cezayir ile Fas kutupları arasındaki uzaklığı artırdığı belirtilen açıklamada, çözümün çatışma ya da anlaşmazlık olmadığı vurgulandı.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de 14 Kasım'da, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.