Üye Girişi
Fas ve İspanya arasındaki diplomatik kriz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de riske atıyor - Son Dakika

Fas ve İspanya arasındaki diplomatik kriz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de riske atıyor

10.06.2021 12:35
Fas ve İspanya arasındaki diplomatik kriz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de riske atıyor, System.String[]

Batı Sahra sorunu nedeniyle İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin ekonomik boyutta da olumsuz etkileri görülmeye başlandı.

Batı Sahra sorunu nedeniyle İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin ekonomik boyutta da olumsuz etkileri görülmeye başlandı.

Fas'ın Avrupa'da yaşayan ve yaz tatili için ülkeye dönecek vatandaşlarının deniz yoluyla seyahat güzergahlarından İspanya'yı çıkarmasının bu ülkede 1 milyar avrodan fazla ekonomik kayba neden olması bekleniyor.

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek sadece Sete (Fransa) ve Genova'dan (İtalya) arabalı vapurların bu yaz döneminde Fas'a gelebileceğini, İspanyol limanlarından (Almeria ve Algeciras) yolcu kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

İspanyol basını, söz konusu kararın geçen yıl Kovid-19 salgınından, bu yıl ise iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizden kaynaklandığını yazdı.

La Razon gazetesi, salgın öncesi dönemde her yaz 3 milyondan fazla yolcu ve 750 binin üzerinde aracın İspanya-Fas arasında geçiş yaptığını hatırlattı.

Antena 3 televizyonuna konuşan, İspanya-Fas arasındaki vapur hattının bir yetkilisi de sadece arabalı vapurla Fas'a geçişlerden yılda 500 milyon avroluk bir gelirin söz konusu olduğunu, konaklama, yakıt ve yemek harcamaları da dahil edildiğinde yazın ülkelerine giden Avrupa'daki Faslıların İspanya'ya yaklaşık 1 milyar 150 milyon avroluk bir ekonomik katkı sağladıklarını belirtti.

Diğer yandan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arabalı vapur seferlerinden çok daha büyük olduğu dikkati çekiyor.

İspanya ve Fas arasındaki ticaret hacmi 15 milyar avroyu buluyor

Fas'ta 20 binden fazla İspanyol şirketi faaliyet gösterirken, 2019 yılı rakamlarına göre karşılıklı ticaret hacmi 15 milyar avroyu buluyor.

İspanyol Ticaret Devlet Sekreterliği ve İspanyol iş insanlarının yaptığı açıklamalara göre, Fas'ın ihracatının yüzde 35'inin halihazırda bu ülkede kurulu İspanyol şirketlerine bağlı olduğu belirtiliyor.

İspanya'nın ihracat yaptığı ülkeler arasında Fas 7. sırada bulunurken, salgın öncesinde 2019 yılında İspanya'nın Fas'a ihracatı 8,5 milyar avro, ithalatı da 6,3 milyar avro olarak verilmişti.

Fas'ın ihracatının yüzde 66,7'sini ve ithalatının yüzde 53'ünü oluşturan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde İspanya, Fas'ın en büyük ticari ortağı olarak ilk sırada yer alıyor.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs'ta 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Düzensiz göçmen akını Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ve İspanya'nın bölgeye asker göndermesiyle sonlandırılmış, 7 bin 500 kadar düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Polisario Cephesi lideri Gali, Cezayir'in gönderdiği bir uçakla 2 Haziran'da İspanya'dan ayrılıp Argel'e gitse de iki ülke arasındaki kriz sonlanmadı.

Madrid'deki Büyükelçisini istişare amaçlı geri çeken Fas yönetimi, Batı Sahra ile Katalonya sorunları arasında bağlantılar kurarak Batı Sahra ile ilgili İspanya'nın net tavrının belli olmadığı sürece mevcut krizin bitmeyeceğini ileri sürüyor.

İspanya'ya tam destek veren ve düzensiz göçmen akınından dolayı Fas'ı kınayan bir açıklama yapan Avrupa Birliği'nin tutumu da Fas'tan tepki aldı.

Fas, İspanya'yı iki ülke arasındaki krize AB'yi de müdahil etmeye çalışmakla, AB'yi ikili bir krize dışarından karışmakla suçladı.

Avrupa Birliği, İspanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas ve İspanya arasındaki diplomatik kriz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de riske atıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 13:21 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu 12:11 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti 11:11 Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı 10:34 Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler         
13:21
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu         
07:36
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 13:43:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas ve İspanya arasındaki diplomatik kriz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de riske atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement