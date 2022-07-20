Fas ve İsrail, askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesini görüştü - Son Dakika
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Fas ve İsrail, askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesini görüştü

20.07.2022 14:19

Fas Savunma Bakanlığından sorumlu Bakan Abdullatif Ludeyi, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'yi kabulünde, iki ülke arasında askeri iş birliğinin geliştirilmesini görüştü.

Fas Savunma Bakanlığından sorumlu Bakan Abdullatif Ludeyi, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'yi kabulünde, iki ülke arasında askeri iş birliğinin geliştirilmesini görüştü.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberinde, kabule ilişkin Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya yer verildi. Açıklamada, Ludeyi'nin, Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatıyla çalışma ziyareti kapsamında Fas'a gelen Kohavi'yi, Rabat'taki idare binasında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin, 22 Aralık 2020'de Fas, ABD ve İsrail arasında imzalanan üçlü iş birliği anlaşmaları ve 24 Kasım 2021'de iki ülke arasında savunma alanında imzalanan mutabakat zaptı ışığında gerçekleştiği aktarıldı.

Tarafların savunma sanayi alanında ortak projeler üretmek için temeller atma noktasında mubatık olduğu bilgisine yer verildi.

Görüşmede, Ludeyi'nin, Fas'ın, Kral 6. Muhammed'in girişimleri ve kararlılığı doğrultusunda Kovid-19 salgınıyla mücadele, düzensiz göçmenler sorunlarının çözümleri ve Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanması konularına dikkati çektiği kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi'nin ise görüşmede, 6. Muhammed önderliğinde Fas'ın Orta Doğu ve Afrika'da barış ve istikrar için önemli bir rol üstlendiğini belirttiği aktarıldı.

İki ülke ilişkilerinin ortak dinamizmine vurgu yapılan açıklamada, her iki tarafın da bölgede güvenlik ve istikrar hedeflerine yönelik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında isteklerini ifade ettikleri bildirildi.

Öte yandan açıklamada, İsrail'in Fas'ta düzenlenen askeri tatbikat "Afrika Aslanı 2022"ye gözlemci olarak katılmasının iki ülke arasındaki tecrübe ve uzmanlık alışverişi gelişimlerini gösteren somut bir örnek olduğu ifade edildi.

İki ülke açısından bir ilkin gerçekleştiği İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi'nin Fas ziyareti, yarın son erecek.

Fas ve İsrail'in yoğunlaşan ilişkileri

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış, ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

Anlaşmaların ardından, İsrail'den aralarında Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı'nın da yer aldığı çok sayıda üst düzey isim Rabat'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

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