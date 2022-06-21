Fas ve İsrail içişleri bakanlarından istişare mekanizmalarının geliştirilmesi çağrısı

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ve İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, ortak çıkarları ilgilendiren çeşitli konularda istişare mekanizmalarının geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Leftit ve Shaked'in, başkent Rabat'ta iki bakanlığın üst düzey yetkililerinin katılımıyla bir çalışma toplantısı yaptığı belirtildi.

Toplantının, Fas, ABD ve İsrail arasında Aralık 2020'de Kral 6. Muhammed'in huzurunda imzalanan ortak deklarasyon kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Leftit ve Shaked'in, ortak çıkarları ilgilendiren çeşitli konularda istişare mekanizmalarının geliştirilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, toplantının, iki ülkenin Faslı ve İsrailli mevkidaşları arasında tam resmi temasları sürdürmeye bağlı kaldıklarını yansıttığı, iki bakan arasında kendi sektörlerinin ilgi alanına giren konular ve iki ülke arasındaki işbirliği için umut verici beklentiler hakkında verimli fikir alışverişi fırsatı sunduğu aktarıldı.

İsrail İçişleri Bakanı Shaked, Fas'ta temaslarda bulunmak üzere dün Rabat'a gelmişti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail ile yakın dönemde normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.