Fas ve İsrail, inovasyon ve teknoloji alanında 13 mutabakat zaptı imzaladı

Fas ile İsrail, inovasyon ve yüksek teknoloji endüstrisi alanında 13 mutabakat zaptı imzalarken, iki taraf arasında 2020 sonunda imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını güçlendirmek için ortak adımlar atıldı.

Fas resmi ajansı MAP'a göre, Fas'ın Kazablanka kentinde "Fas-İsrail: İnovasyon için bağlan" başlıklı bir forum düzenlendi.

İki ülke arasındaki ticari fırsatlar için sağlam temellerin atılmasının hedeflendiği forumda, Fas'ta teknolojik iş fırsatlarına ilişkin altyapıyı oluşturmak da amaçlanıyor.

Forumda, her iki tarafın ekonomik ve ticari aktörleri arasındaki ikili ticari faaliyetleri geliştirmek ve devlet kurumlarıyla yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ilişkin 13 ortak mutabakat zaptı imzalandı.

Fas Start Up Central Başkanı Avi Hassun, Fas'ta yeniliğe yardımcı olan uygun bir çerçevenin oluşturulduğunu ve dönüşümü umutlarının merkezine yerleştiren yeni bir kalkınma modelinin geliştirilmesinin sağlandığını vurguladı.

Hassun, "Faslı ve İsrailli şirketler arasında güçlü ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Çünkü inovasyon esasen çeşitli sistemler arasında ara bağlantıya izin veren geniş ve güçlü bir iş birliğinin kurulmasını gerektiriyor." dedi.

Fas'ta 23- 25 Mayıs tarihleri arasında sürecek forumun açılışında, Fas Kralı 6. Muhammed'in Yahudi Danışmanı Andre Azoulay ile Faslı bakanlar ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşmalarının yer aldığı bir video da gösterildi.