Fas ve İsrailli yetkililer yerel yönetimlerde iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Fas ve İsrailli yetkililer yerel yönetimlerde iş birliğini görüştü

25.07.2022 19:36
Fas ve İsrailli yetkililer yerel yönetimlerde iş birliğini görüştü

Fas Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Munir Limuri, resmi ziyaret için ülkeye gelen İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc ile yerel yönetimler arasında iş birliğini ele aldı.

Fas Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Munir Limuri, resmi ziyaret için ülkeye gelen İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc ile yerel yönetimler arasında iş birliğini ele aldı.

Fas Yerel Yönetimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, "yerel yönetimler arasında iş birliği, sürdürülebilir yerel kalkınma ve yerel yönetimlerin idaresinde finansman sağlanması" meseleleri masaya yatırıldı.

Limuri ve Fireyc'in "yenilenebilir enerji, çevrenin korunması, şehircilik ve dijitalleşme" konularını da görüştüğü bildirildi.

Bakan Fireyc ve beraberindeki İsrailli heyetin, Fas'ın Tanca şehrine giderek bölgedeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettiği kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'nin 19-20 Temmuz tarihlerinde ziyaret ettiği Fas'a, İsrail Adalet Bakanı Gideon Sa'ar'ın da ziyareti bekleniyor.

Fas ve İsrail'in yoğunlaşan ilişkileri

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

Anlaşmaların ardından, İsrail'den aralarında Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı'nın da yer aldığı çok sayıda üst düzey isim Rabat'a resmi ziyaretler gerçekleştiriyor.

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Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas ve İsrailli yetkililer yerel yönetimlerde iş birliğini görüştü - Son Dakika

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