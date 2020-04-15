Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Fas'ta 127'ye yükseldiği, Kuveyt'te ise toplam vaka sayısının 1405 olduğu açıklandı.

Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Fas'ta 127'ye yükseldiği, Kuveyt'te ise toplam vaka sayısının 1405 olduğu açıklandı.

Fas Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve ülkedeki toplam can kaybının 127'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 100 kişide daha koronavirüs tespit edildiği kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 1988 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 218'e ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, 50 kişinin daha virüse yakalanmasıyla birlikte toplam vaka sayısının 1405'e çıktığını açıkladı.

Sened, Kovid-19 teşhisi konulan 30 hastanın daha iyileşmesinin ardından virüsü yenenlerin sayısının 206'ya ulaştığını söyledi.

Sözcü açıklamasında virüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadığını kaydederken, ülkede son olarak Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 olduğu duyurulmuştu.

Kuveyt, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:52 Kaynak: AA

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