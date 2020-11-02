Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

02.11.2020 23:19
Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 64 ve Lübnan'da 9 kişi daha yaşamını yitirdi, Katar'da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 64 ve Lübnan'da 9 kişi daha yaşamını yitirdi, Katar'da vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 64 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 526 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 3 bin 826'ya, vaka sayısı 225 bin 70'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı ise 2 bin 788 artarak 187 bin 101 oldu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 1080 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 805 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 652'ye, vaka sayısının 83 bin 697'ye, iyileşen sayısının da 43 bin 885'e çıktığı kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 197 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 212 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 132 bin 917'ye, sağlığına kavuşanların da 129 bin 996'ya çıktığı bildirildi.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 232 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Lübnan, Katar, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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