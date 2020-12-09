Fas ve Macaristan arasında Kovid-19 salgınına karşı iş birliği - Son Dakika

Fas ve Macaristan arasında Kovid-19 salgınına karşı iş birliği

09.12.2020 18:49
Fas ve Macaristan arasında Kovid-19 salgınına karşı iş birliği, System.String[]

Macaristan ve Fas arasında 14 Aralık'ta internet üzerinden Fas Medikal Teknoloji İş Forumu düzenlenecek.

Macaristan ve Fas arasında 14 Aralık'ta internet üzerinden Fas Medikal Teknoloji İş Forumu düzenlenecek.

Fas merkezli Machahid24 haber kanalının Macaristan Büyükelçiliği yetkililerinden aktardığı bilgilere göre, forum Macaristan ile Fas arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iş birliğini güçlendirme ve ticari ilişkileri geliştirme amacı taşıyor.

Forumun, tıp sektöründe iki ülkenin iş ve bilim insanları arasındaki bağlantıyı kolaylaştırması ve güven oluşturmasının beklendiği kaydedildi.

Forum kapsamında, Macaristan İhracat-İthalat Bankası'nın da ithalatçı firmalara yönelik finansman programı sunacağı duyuruldu.

Macaristan, Aralık, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas ve Macaristan arasında Kovid-19 salgınına karşı iş birliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Halk endişeli! Hatay'da vaka artışı nedeniyle yoğun bakım doluluk oranı yükseldi Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
İngiltere Sağlık Bakanı, korona aşısı uygulaması sırasında canlı yayında ağlayınca tepki çekti: Timsah gözyaşları İngiltere Sağlık Bakanı, korona aşısı uygulaması sırasında canlı yayında ağlayınca tepki çekti: Timsah gözyaşları         
18:40
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi         
18:08
Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi         
17:34
Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor         
16:59
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı         
16:56
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim         
15:42
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 18:54:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas ve Macaristan arasında Kovid-19 salgınına karşı iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei