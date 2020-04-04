Fas ve Mısır'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Fas ve Mısır'da her geçen gün artıyor.

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının arttığını son sayımda vakaların 761'e çıktığını açıkladı.

Tedavisi tamamlanan 26 hastanın taburcu edildiği belirtilirken, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların da 57 kişi olduğu kaydedildi.

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 47 kişi hayatını kaybetti.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı, 8 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini toplam ölü sayısının 66'ya ulaştığını duyurdu. Ülkede dün 120 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu belirten bakanlık, toplam vaka sayısının 985'e ulaştığını kaydetti.

Ayrıca, Mısır Tabipler Sendikası yaptığı açıklamada, aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 10 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Geçen pazartesi, ülkenin kuzeyindeki Port Said kentinde Kovid-19'a yakalanan bir doktor hayatını kaybetmişti.