Fas ve Moritanya dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Fas ve Moritanya dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

6 saat önce

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Rabat'ta ikili ilişkileri ele aldı.

Fas ve Moritanya dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü, System.String[]

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Rabat'ta ikili ilişkileri ele aldı.

Burita, düzenlenen basın toplantısında, görüşmede "güvenlik, istikrar ve bölgesel kalkınma" konularının öne çıktığını, ekonomi, kültür ve diğer alanlarda yapılacak iş birliğinde nasıl ilerleme kaydedileceğini ele aldıklarını söyledi.

Moritanya Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed ise iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin büyük fırsatlar vadettiğini kaydetti.

İki ülke arasında farklı alanda iş birliğini görüştüklerini dile getiren Şeyh Ahmed, Moritanya ve Fas'ın birçok konuda aynı fikirde olduğunu vurguladı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunuyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Polisario Cephesi temsilcilerinin geçen ay sonunda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ve İslami eğilimli Tevasul Partisi dahil siyasi partilerin liderleri tarafından kabul edilmesi Fas'ın tepkisini çekmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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