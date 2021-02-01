Fas ve Nijerya liderleri, projesi imzalanan doğal gaz hattını görüştü - Son Dakika

Fas ve Nijerya liderleri, projesi imzalanan doğal gaz hattını görüştü

01.02.2021 13:27
Fas ve Nijerya liderleri, projesi imzalanan doğal gaz hattını görüştü, System.String[]

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile iki ülke arasındaki doğal gaz hattı konusunu değerlendirdi.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile iki ülke arasındaki doğal gaz hattı konusunu değerlendirdi.

Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, 2018 yılında imzalanan ve iki ülkeyi birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattı projesi anlaşmasının hızlandırılması ile Nijerya'da bir gübre fabrikası kurulması konuları ele alındı.

Boru hattının 5 bin 660 kilometre uzunluğa sahip olacağı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin başka detay verilmedi.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Haziran 2018'deki Fas ziyareti sırasında Kral 6. Muhammed ile iki ülke arasında doğal gaz anlaşması imzalamış, ancak projeyle ilgili daha sonra bir gelişme sağlanamamıştı.

Buhari'nin Medyadan Sorumlu Yardımcısı Garba Shehu, anlaşma sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Afrika'daki Sahraaltı ülkelere doğal gaz gönderen Nijerya, Fas üzerinden Avrupa'ya da boru hattı ile doğal gaz gönderecek. Boru hatlarının inşası aşamalı bir şekilde olacak ve 25 yıllık süre içinde çevre ülkelerin ve Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyaçlarını karşılayacak." bilgisini aktarmıştı.

Nijerya ile Fas arasında 2018'de imzalanan doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasıyla Batı Afrika ve Avrupa ülkelerinin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması ve Afrika ülkelerinin sanayi alanında kalkınması hedefleniyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas ve Nijerya liderleri, projesi imzalanan doğal gaz hattını görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi
Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınası yaşanıyor Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınası yaşanıyor         
13:54
Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız         
13:33
Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
13:19
Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu         
12:23
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi         
11:46
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 14:05:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas ve Nijerya liderleri, projesi imzalanan doğal gaz hattını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei