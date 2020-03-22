Fas ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika

Fas ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas'ta 104, Tunus'ta 75'e yükseldi.

Fas ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas'ta 104, Tunus'ta 75'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 104'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, son olarak ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 3, vaka sayısının ise 96 olduğunu bildirmişti.

Fas'ta, Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmişti.

Öte yandan Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye de düzenlediği basın toplantısında, 132 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 15'inin sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Bin Aliyye, böylece ülkedeki vaka sayısının 75'e yükseldiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybını 3, vaka sayısını ise 60 olarak duyurmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı da bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildiğini duyurmuştu.

Başbakanlık da vatandaşlardan zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden dışarı çıkmamalarını istemişti.

Tunus, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:56 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış         
15:08
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu         
01:05
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı         
13:41
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 23:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]