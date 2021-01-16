Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 34, Tunus'ta 50 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 34 ölüm gerçekleştiğini, 1291 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 888'e yükselirken, vaka sayısı da 457 bin 625'e çıktı. Hastalığa yakalananlardan sağlığına kavuşanların sayısı da 432 bin 576 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 50 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 170 kişinin enfekte olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, vefat sayısının 5 bin 528'e, vakaların 175 bin 65'e, iyileşenlerin ise 125 bin 635'e ulaştığı bildirildi.