Fas ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 3 bin 205'e Ürdün'de 508'e ulaştı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 73 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 685 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 205'e, vaka sayısının da 190 bin 416'ya yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 694 artarak 157 bin 175'e ulaştı.

Açıklamada ayrıca, günlük vaka sayısında ilk sırada yer alan Kazablanka kentinde 1255 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Fas'ta Kovid-19'un ilk görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vefat sayısı kaydedilmiş oldu.

Belirli bölgelerde tedbirler alındı

Öte yandan, Fas hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada Kovid-19 salgınının önlenmesi için belirli bölgelerde pazar gününden itibaren 4 hafta sürecek önlemler alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, Kazablanka ve El-Muhammediyye kentlerinin yanı sıra En-Nuvasır, Medyune, Birreşid ve Bin Süleyman bölgelerinde önlem alınacağı ifade edildi.

Söz konusu bölgelerde 21.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, sağlık ve iş haricinde tüm hareketlerin kısıtlanacağı belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 489 kişinin virüse yakalandığı, 105 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 508'e, vakaların 48 bin 930'a, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 449'a çıktığını bildirdi.