Fas ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Fas'ta 70, Ürdün'de 45 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 70 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 836 kişi enfekte oldu, 4 bin 602 kişi iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 4 bin 197'ye, vaka sayısı 252 bin 185'e yükseldi, 205 bin 556 kişi sağlığına kavuştu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 554 kişide virüs tespit edildiği, 123 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1181, vaka sayısının 104 bin 802 olduğu, 9 bin 201 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.