Fas ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 2 bin 605'e, Ürdün'de 191'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 33 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 563 kişinin solunum cihazına bağlı olduğu, 2 bin 553 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 605'e, vakaların 152 bin 404'e, iyileşenlerin ise 127 bin 407'ye çıktığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 10 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 928 kişinin solunum cihazına bağlı olduğu, 56 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam ölü sayısının 191'e, vakaların 24 bin 926'ya, iyileşenlerin 6 bin 106'ya yükseldiği ifade edildi.